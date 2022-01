Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall - Ladendieb geflüchtet - Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis:

Winnenden: Dieb entkommt ohne Beute

Ein bisher unbekannter Mann wurde am Dienstagnachmittag gegen 17:50 Uhr von einer Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Straße Adlerplatz dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfums im Gesamtwert von über 500 Euro in eine präparierte Einkaufstasche packte. Als der Mann von der Verkäuferin überrascht wurde, ergriff er ohne seine Beute die Flucht in Richtung Marktstraße. Laut der Zeugin hatte der Mann ein südländisches Äußeres, war etwa 25-30 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare mit einer Tolle. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jeans sowie einer blau-weiß-gelben Trainingsjacke bekleidet. Entsprechende Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Backnang: Arbeitsunfall

In der Sachsenweiler Straße ereignete sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein Arbeitsunfall, bei dem sich ein 55-jähriger Mann schwere Verletzungen zuzog. Der Arbeiter war mit Ladetätigkeiten beschäftigt und fiel aus einer Höhe von etwa 3,7 Meter von einem Lkw. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren in der Folge im Einsatz und verbrachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 15 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als sie bei der Anschlussstelle Fellbach Süd bei Starkregen mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Fellbach: In Schule eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Tainerstraße in die dortige Silcherschule eingebrochen. Die Täter haben dazu ein Fenster sowie mehrere Innentüren aufgebrochen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Der hinterlassene Sachschaden an Gebäude und Inventar beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

