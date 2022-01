Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Handbremse vergessen - Unfallflucht - Unfälle

Crailsheim: Handbremse vergessen

Eine 39-Jährige Paketzustellerin parkte, am Dienstag gegen 18:00 Uhr, ihren Ford-Transit in der Adelsheidruh ab, um ein dort befindliches Haus zu beliefern. Da an dem Fahrzeug kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, machte sich der Transit an der abschüssigen Straße selbständig und rollte gegen eine Steinmauer und im weiteren Verlauf gegen einen Baum, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand.

Gerabronn: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen, musste eine 41-Jährige ihren VW-Sharan, am Dienstag gegen 17:15 Uhr, auf Höhe einer Verkehrsinsel in der Haller Straße, abbremsen. Ein 33-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.

Vellberg: Totalschaden nach Unfall

Gegen 19:44 Uhr befuhr am Dienstagabend ein 22-Jähriger mit seinem Audi A5 die K2665. In einem Kurvenbereich verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Der Fahrer, sowie zwei von drei weiteren Insassen wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von 25.000 Euro nicht mehr fahrbereit.

Schwäbisch Hall: Mit stehendem Auto kollidiert

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Dienstag gegen 12:00 Uhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer auf den VW Passat einer 68-jährigen auf, als diese an der Ortsumfahrung zur Einmündung in die B19 anhalten musste. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2200 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen Schaden von rund 2000 Euro, als er einen in der Salinenstraße abgestellten VW-Tiguan beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/4000.

