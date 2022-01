Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - gemeldeter Einbrecher hat mutmaßlich das Haus verwechselt

Frankenthal (ots)

Mutmaßlich mit seinem eigenen Haus verwechselt hat ein 21-jähriger Frankenthaler das Haus seiner 78-jährigen Nachbarin. Diese meldete der Polizei gegen 04:00 Uhr, dass ein ihr unbekannter Mann sich derzeit in dem Eingangsbereich ihrer Wohnung befinden würde. Nachdem dieser ihr mitteilte, dass dies doch seine Wohnung sei, verließ er die Wohnung wieder fluchtartig. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der bis dato unbekannte Mann sich zwar gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffte, für den Hauseingang wohl aber einen Schlüssel besaß. Nach Erhebung der Personenbeschreibung klingelte die Streife bei einer baugleichen Wohnung des Häuserkomplexes, in der ebenfalls noch das Licht eingeschaltet war. Geöffnet wurde die Wohnungstür durch den stark alkoholisierten 21-jährigen Beschuldigten, dessen Erscheinungsbild auf die Personenbeschreibung der 78-jährigen zutraf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

