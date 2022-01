Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeuge beschädigt - Unfallflucht - Einbruch - Sachbeschädigungen - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen/Waldhausen: PKW beschädigt

Ein VW, welcher zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 06:30 Uhr, im Ipfweg abgestellt war, wurde durch einen bislang Unbekannten beschädigt, indem mit einem nicht bekannten Gegenstand auf das Heck und die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Die Heckscheibe ging hierbei zu Bruch. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Ein 18-jähriger BMW-Lenker befuhr am Montag gegen 17:20 Uhr die Bahnhofstraße von Wasseralfingen in Richtung Aalen. An der Einmündung zur Eduard-Pfeifer-Straße wollte eine vorausfahrende 16-jährige Fahrschülerin abbiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Dies erkannte der BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Bopfingen: Unfallverursacher flüchtet

Am Dienstag um kurz nach 13 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem hellen Fahrzeug vom Parkplatz eines Möbelhauses nach links in die Aalener Straße (B29) in Richtung Nördlingen ein. Hierbei übersah dieser einen auf der Aalener Straße aus Richtung Nördlingen heranfahrenden PKW. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein wiederum nachfolgender PKW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Pkw auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 in Verbindung zu setzen.

Jagstzell: Einbruch in Kapelle

Am Montag gegen 02:15 Uhr drang eine bislang unbekannte Personengruppe (etwa 10 Personen) gewaltsam in die Nikolauskapelle in Keuerstadt ein und entzündeten dort einige Kerzen. Durch das gewaltsame Eindringen einstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Hinwiese in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Tannhausen: Verkehrszeichen demoliert

Durch gewaltsames Verbiegen wurden zwischen Heilig Abend und Silvester in der Bopfinger Straße, auf Höhe des Abenteuerspielplatzes, insgesamt fünf Verkehrszeichen beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug zerkratzt

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 11 Uhr, einen Fiat, welcher am Straßenrand der Straße Am Deutenbach geparkt war. Der Pkw hatte über beide Fahrzeugseiten jeweils einen langgezogenen, tiefen Kratzer. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 06:30 Uhr, wurden mit gelber, blauer und schwarzer Farbe mehrere Symbole und Buchstaben auf die Vertäfelung und die Verglasung des Eingangsbereiches zur Berufsschule in der Heidenheimer Straße gesprüht. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

