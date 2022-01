Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Einbruch - Betrunkene in Polizeigewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Garagentor mit Farbe beschmiert

Zwischen Donnerstag und Sonntag beschmierten bisher unbekannte Täter ein Garagentor am Theodor-Heuss-Platz und verursachter hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Vorfahrt missachtet

Rund 6000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 13:50 Uhr an der Einmündung Karl-Georg-Pfleiderer-Straße / Stöckenhofer Straße. Ein 77 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte von der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße nach links in die Stöckenhofer Straße abbiegen und übersah hierbei den BMW eines 38-Jährigen, der die Stöckenhofer Straße in Richtung Stöckenhof entlangfuhr. Beide Autos wurden hierbei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, verletzt wurde beim Unfall aber glücklicherweise niemand.

Schwaikheim: Einbruch in Gartengrundstück

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 13 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Gartengrundstück im Gewann Bühlholz ein und entwendeten vom Dach des Gartenhauses ein Photovoltaikmodul. Zudem wurde das Gartenhaus aufgebrochen und daraus u.a. ein Stromspeicher und ein Wechselrichter entwendet. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallfluchten

Ein Garagentor wurde am Montag im Seehofweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 13 Uhr und 19 Uhr beim Rangieren in einer Hofeinfahrt gegen das Tor und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Linzer Straße. Dort fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen das Fahrzeugeck eines dort parkenden Audi A4 und beschädigte dabei die hintere Stoßstange des Autos. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca 500 Euro. Hinweise zu den Vorfallen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Murrhardt: Betrunkene in Polizeigewahrsam

Eine stark alkoholisierte Frau stand am Montagabend in der Straße Klosterhof und schaute dem Treiben des Montagsspaziergangs zu. Als sie nun auch mitlaufen wollte, stürzte sie und konnte zunächst nicht mehr selbständig aufstehen. Kurze Zeit später, als sie wieder auf den Beinen war, ging sie auf aggressive Art und Weise auf Passanten zu. Sie wurde von anwesenden Polizisten festgehalten, um so die Angriffe abzuwehren. Letztlich wurde die 61-jährige Frau zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Aspach: Auto machte sich selbständig

Eine 28-jährige Autofahrerin stellte am Montag gegen 19 Uhr auf einer Grundstückseinfahrt in der Wachtelgasse ihren Pkw Hyundai ab und stieg danach aus, um das Fahrzeug zu beladen. Das Auto wurde auf der abschüssigen Hofeinfahrt zuvor nicht gegen ein Wegrollen gesichert, sodass es sich selbständig machen konnte und gegen das Haus rollte. Das Auto fuhr dabei noch über den Fuß der Autofahrerin, die sich hierbei leicht verletzte und in ein Kranken verbracht wurde. Am Gebäude und Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell