POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Sachbeschädigungen aus Langeweile? - Zapfhahn abgerissen - Sonstiges

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Von der Haller Straße wollte am Dienstag gegen 00:10 Uhr ein 29-jähriger Audi-lenker nach links in den Alten Postweg abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Opel einer 20-jährigen Lenkerin, die ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, so dass es zum Zusammenprall der Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Die Opel-Fahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem eine Atemalkoholüberprüfung einen Wert von über 1,8 Promille ergab, wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt.

Schrozberg: Unfallflucht

Auf der L1022 zwischen Speckheim und Leuzendorf kam am Montag gegen 10:20 Uhr einem 23-jährigen VW Passat-Lenker ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass der VW-Fahrer nach links ausweichen musste und hierbei ein Leitpfosten streifte. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Stimpfach: Zapfhahn abgerissen

Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr betankte ein zunächst unbekannter Fahrzeughalter seinen PKW an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Nach dem Tankvorgang vergaß der Mann den Zapfhahn aus seinem Tankstutzen zu entnehmen und fuhr los. Hierbei wurde der Zapfhahn abgerissen. Der Fahrer stieg aus und versuchte in mangelhafter Weise den Zapfhahn wieder auf dem Schlauch zu befestigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Tankstellengelände. Anhand des Kennzeichens konnte der 40-jährige VW-Lenker ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Crailsheim: Sachbeschädigungen aus Langeweile?

In der Nacht von Sonntag, 26.12. auf Montag, 27.12.21 zogen zwei bislang unbekannte Personen in Jagstheim durch die Burgbergsiedlung, vermutlich vom Schlehenhain über Zapfenlehen und Eichwaldstraße zur Waldhornstraße. Hierbei entfernten sie mehrere Fußwegabsperrungen aus Metall und warfen diese in angrenzende Grundstücke. Weiterhin entwendeten und beschädigten sie diverse Gartendekorationen, Blumentöpfe, Spielgeräte und einen Pkw-Anhänger. Teilweise konnten die Gegenstände wieder in anderen Gärten aufgefunden werden. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder noch ihr Eigentum vermissen, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 / 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Rosengarten: Aufgefahren

Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhren eine 71-jährige Ford-lenkerin und ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer hintereinander die B19 von Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall. Nachdem sich zwischen Uttenhofen und dem Abzweig nach Tullau mehrere Fußgänger auf der Straße befanden, bremste der Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug ab. Abgelenkt durch die Fußgänger übersah die Ford-Fahrerin diesen Bremsvorgang und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der Hyundai-Fahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Oberrot: Löschanlage löst aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes löste am Montag gegen 13:40 Uhr in einem Firmengebäude in der Eugen-Klenk-Straße eine Schaumlöschanlage aus. Eine Ursache aufgrund Feuer bzw. Rauch konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr Oberrot war mit zwei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort.

Braunsbach: Aufgefahren- 35000 Euro Schaden

Gegen 07:50 Uhr kam es am Montagfrüh zu einem Auffahrunfall auf der A6 Anschlussstelle Schwäbisch Hall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 35000 Euro entstand. Ein 18-jähriger Lenker eines Mercedes Benz Vito erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 40-Jährige seinen Audi A6 abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß mit dem Audi, kollidierte der Mercedes Benz noch mit einer Leitplanke.

