Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kinder halten Autos an - Scheibe an Schule eingeworfen - Einbruch in Kindergarten

Aalen (ots)

Waiblingen: Kinder halten Autos an - Zeugen bzw. Geschädigte gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Straße Alter Postplatz auf Höhe der Bushaltestelle beim Landratsamt. Nach bisherigem Kenntnisstand sprangen zwei Kinder und ein Jugendlicher mehrfach auf die Straße, sodass mehrere Autofahrer teilweise stark bremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Autofahrer, die den Jungs im Alter von elf, zwölf und 14 Jahren ausweichen bzw. wegen ihnen bremsen mussten, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Murrhardt: Scheibe an Schule eingeworfen

Am vergangenen Wochenende wurde von bisher unbekannten Tätern auf der Rückseite der Walterichschule eine Scheibe eingeworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Fellbach: Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von letzten Freitag bis Montag wurde in der Esslinger Straße in einen Kindergarten eingebrochen. Dazu haben die Täter eine Terrassentüre aufgebrochen und im Gebäude die Räumlichkeiten durchsucht. Aufgefundenes Bargeld sowie mehrere Handys wurden von den Tätern mitgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell