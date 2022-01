Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bopfingen: Tödliches Familiendrama

Aalen (ots)

In der Silvesternacht, um kurz nach 0 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass sich in einem Wohngebiet, südlich des Bahnhofes Bopfingen, vermutlich ein Familiendrama ereignet habe. Die ersten vor Ort eintreffenden Polizeibeamten des PP Aalen entdeckten daraufhin tatsächlich im Wohnzimmer des Erdgeschosses eine tote 71-jährige Frau. Bei der weiteren Absuche des Gebäudes konnte anschließend im Obergeschoss, im dortigen Schlafzimmer, der ebenfalls tote 80-jährige Ehemann aufgefunden werden. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem Familiendrama aus, bei welchem keine weiteren Personen involviert waren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kripo Aalen dauern an.

