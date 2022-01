Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Oberkochen: Geparkten PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Montag, 27.12. bis Mittwoch, 29.12.21 einen Peugeot 306, der am rechten Fahrbahnrand der Heinz-Küppenbender-Straße abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ an dem Fahrzeug an der vorderen Stoßstange einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von Scheinwerfer geblendet

Von den Scheinwerfern eines entgegenkommenden PKW geblendet wurde am Samstag, gegen 18:20 Uhr, ein 81-jähriger Fahrer eines Opel Meriva auf der B29, auf Höhe der Anschlussstelle Affalterried. Aufgrund dessen übersah er die Mittelleitplanke und überfuhr diese teilweise. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

Wasseralfingen: Sachbeschädigung an Schule

Bislang Unbekannte warfen, zwischen Freitag, 31.12. 2021 und Montag, 01.01.2022 auf dem Gelände einer Schule ein Hochbeet um und rissen einen Zaun aus der Verankerung, welcher anschließend auf die Straße geworfen wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Jugendliche bei Personenkontrolle geflüchtet

Als eine Polizeistreife am Samstag gegen 00:50 eine Jugendgruppe von etwa 10 Personen in der Aalener Straße kontrollieren wollten, entfernten sich mehrere Jugendlichen fußläufig. Einer der Jugendlichen konnte kurz darauf durch die Polizei - nach einer Verfolgung zu Fuß kontrolliert werden. Der Grund für die Flucht dürfte wohl der Besitz bzw. das Mitführen einer Schreckschusspistole gewesen sein.

Bopfingen: Fahrer bislang unbekannt

Ein bislang Unbekannter Fahrer kam am Samstag gegen 13:40 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen am "Hohenberg" mit seinem VW Polo von der Fahrbahn ab und fuhr in das Grundstück eines 65-Jährigen. Als eine Polizeistreife am Unfallort ankam, war der VW Polo, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, bereits vom Unfallort entfernt und wurde auf einem Privatgrundstück in der Nähe abgestellt. Nach Angaben von Unfallzeugen standen zunächst mehrere Jugendliche neben dem Fahrzeug, die beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort waren. Bislang ist unklar, wer den VW zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 16:00 Uhr befuhr am Samstagnachmittag ein 77-Jähriger mit seinem VW-Tiguan die B29 von Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt, in einer Linkskurve, von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte im weiteren Verlauf gegen eine Leitplanke. Der Schaden am PKW wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, der Schaden an der Leitplanke auf etwa 1000 Euro.

Lorch: Schlägerei am Zollplatz - Zeugenaufruf!

Am Samstag gegen 01:10 Uhr kam es am Zollplatz zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen, bei dem ein 21-Jähriger von drei männlichen Personen mehrfach geschlagen wurde. Anschließend sei die Personengruppe in Richtung Römerschenke - eventuell in eine dortige Shisha-Bar - gegangen. Die Unbekannten waren laut Zeugenaussage etwa Mitte 20, ca.1,80 cm groß und schlank. Alle Beteiligten waren mit dunklen Jeans und dunklen Daunenjacken bekleidet. Der 21-Jährige wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und anschließend in eine Klinik verbracht. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Ablauf machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Ellenberg: Unfall bei Spurwechsel

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro und zwei leicht verletzten Personen kam es am Sonntag um kurz vor 15 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau. Ein 21-jähriger Opel-Lenker befuhr die BAB in Fahrtrichtung Norden zunächst auf der rechten Fahrspur. Zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs wechselte er auf die linke Fahrspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und kollidierte deswegen mit einem BMW eines 33-jährigen Fahrers auf der linken Fahrspur. Der BMW-Lenker sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell