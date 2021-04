Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Randalierer legt sich mit der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Das Verhalten eines 50-Jährigen am Samstag gegen 13:45 Uhr in der Poststraße in Böblingen brachte dem Mann einen Aufenthalt auf dem Polizeirevier Böblingen ein.

Nachdem der Mann in der Straße lautstark grölte, Passanten anpöbelte, auf Pkw einschlug, Gegenstände warf und allgemein randalierte, verständigte eine Zeugin die Polizei.

Der 50-jährige, der völlig uneinsichtig und augenscheinlich auch sehr stark alkoholisiert war, missachtete die Anweisungen der Beamten und musste in Gewahrsam genommen werden.

Aufgrund seines Verhaltens und weil er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, legten die Polizisten ihm Hand- und Fußfesseln, sowie eine Spuckschutzhaube an. Er beleidigte und bedrohte dabei die Beamten. Nach einer ärztlichen Untersuchung in einem Krankenhaus brachte man ihn auf das Polizeirevier Böblingen. Dort verblieb er auf richterliche Anordnung bis 21:00 Uhr.

