Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Brennende Hecke

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Neujahr, 18 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Schlesierweg geparkten VW Touran und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Plüderhausen: Brennende Hecke

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen in den Römersteinweg aus, da kurz zuvor eine brennende Hecke auf einem Privatgrundstück gemeldet wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und letztlich Schlimmeres verhindern. Zeugen, die am Nachmittag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell