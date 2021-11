Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Autofahrer verliert Kontrolle und flüchtet

Voerde (ots)

Zeugen beobachteten am heutigen Dienstag gegen 00.10 Uhr einen silberfarbenen Pkw, der die Alte Hünxer Straße in Richtung Hindenburgstraße befuhr. In Höhe der Hausnummer 150 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte einen geparkten Opel Astra Sports Tourer sowie ein parkendes Wohnmobil.

Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats fragen nun: Wer kann Angaben zum Unfall machen?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

