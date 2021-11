Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Experten beantworten Fragen zu sexueller Gewalt

Kreis Wesel (ots)

Wie können Eltern ihre Kinder vor sexueller Gewalt schützen? Diese und weitere Fragen beantworten Experten aus dem Bereich Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizei Wesel. An dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch sind sie am Donnerstag in der Zeit von 9.00 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0281/1074420 erreichbar.

Den Europäischen Tag hat der Europarat initiiert. Der Aktionstag soll die Diskussion über den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt anregen und der Stigmatisierung von Opfern entgegenwirken.

Die Kreispolizei Wesel weist darauf hin, dass Bürger sich montags bis freitags von 08.00 bis 16.00 Uhr von Experten des Landeskriminalamtes beraten lassen können, wenn sie Hinweisen auf einen konkreten Fall von sexueller Gewalt haben. Die Experten sind unter der Telefonnummer 0800 0 431 431 ansprechbar. Dieses Hinweistelefon ergänzt das Hilfsangebot von Organisationen, örtlichen Polizeidienststellen und des Notrufs.

