Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 27.09.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am gestrigen Sonntag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Salzgitteraner mit seinem Motorrad die K58 aus Rhüden kommend, in Richtung Bilderlahe. Beim Abbiegevorgang nach links in Richtung des Ortsteiles Burg fuhr er auf das vorausfahrende, verkehrsbedingt bremsende, Motorrad eines 43-jährigen Salzgitteraners auf. Sein Motorrad rutschte anschließend in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 23-jährigen Northeimers. Am PKW und am Motorrad entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2300EUR. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die K58 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

