ESD Goslar für die Zeit von Fr, 24.09.2021, 12:00 Uhr bis So, 26.09.2021, 12:00 Uhr

Goslar

Freitag, 24. September 2021

Körperverletzung

Goslar - Gegen 16:30 Uhr am Freitagnachmittag wird der Polizei von mehreren Passanten eine Schlägerei in Rosentorstraße nahe Neuwerkgarten gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellen fest, dass ein 30jähriger Goslarer von einem bisher unbekannten Pärchen getreten und mit Fäusten geschlagen worden sein soll. Des Weiteren hätte einer der beiden Personen das Opfer mit einem Elektroschocker bedroht. Nach Zeugenaussagen könnte ein Bezug zur örtlichen Drogenszene bestehen.

Samstag, 25. September 2021

Körperverletzung

Goslar - In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es gegen 03:00 Uhr in einem Goslarer Gastronomiebetrieb zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein soll, habe der Täter den Streit mit Faustschlägen in das Gesicht des 44jährigen Opfers aus Goslar fortgesetzt. Hierdurch wird das Opfer leicht verletzt. Anschließend entfernt sich der Täter in einer Personengruppe in Richtung Altstadt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Burnout mit dem Motorrad löst Brandmeldeanlage aus

Goslar - In einem Hotelbetrieb außerhalb der Stadt Goslar wird am Samstagabend gegen 22:50 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Aufgrund von Zeugenaussagen wird hierfür ein sogenannter Burnout mit einem Motorrad verantwortlich gemacht. Dabei wird das Krad durch Halten der Bremse am Ort gehalten, während die Kupplung bei eingelegtem Gang losgelassen wird. Bei richtiger Ausführung beginnt das Hinterrad auf der Stelle auf dem Untergrund zu drehen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kommt. Obwohl die Motorradreifen eines 42jährigen Hannoveraners, der am Ort angetroffen und von Zeugen benannt worden ist, noch heiß waren und entsprechende Schleifspuren an den Rädern festzustellen war, streitet dieser ab, für die Alarmauslösung verantwortlich zu sein. Dennoch wird er zunächst für den unnötigen Polizeieinsatz kostenpflichtig gemacht.

Sonntag, 26. September 2021

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Goslar - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein 19jähriger Goslar im Stadtteil Sudmerberg durch eine Polizeistreife kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle werden bei dem jungen Mann Substanzen festgestellt, die den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) unterliegen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

