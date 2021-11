Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch

Hünxe (ots)

Unbekannte brachen am Montag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Reihenhaus an der Straße Im Großen Feld ein. Nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten, gelangten sie in das Gebäude. Dort durchwühlten sie das Hab und Gut der Bewohner. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck.

Zeugen gaben an, am Tattag sowie in den vergangenen Tagen einen Mann mit einem dunklen SUV (kurzer Radstand, ähnlich eines VW Tiguan)gesehen zu haben. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist derzeit unklar.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell