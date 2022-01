Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer und Kind bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 57-Jähriger den gemeinsamen Fuß- und Radweg, der entlang der Parlerstraße verläuft, mit seinem Pedelec. Etwa auf Höhe der Klösterlestraße stieß er mit einem 4-jährigen Jungen zusammen, der gerade zu Fuß den Radweg kreuzte. Beide Personen kamen zu Fall und erlitten jeweils leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden.

Gem. Kirchheim a.R.: Falsch überholt

Am Samstag gegen 15:55 Uhr befuhr ein 58-Jähriger die Landesstraße von Bopfingen in Richtung Kirchheim a.R. mit seinem VW Golf. Er wollte nach links in Richtung Kalkofen abbiegen, verringerte dazu seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Fiat-Fahrer deutete die Situation offenbar falsch und setzte zum Überholen des VW Golf an. Es kam zum Unfall bei dem ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand.

