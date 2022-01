Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Küchenbrand

Aalen (ots)

Obersontheim: Küche ausgebrannt

Am Silvestermittag, gegen 12:50 Uhr, kam es in einer Mietwohnung in der Crailsheimer Straße in Obersontheim zu einem Küchenbrand. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand in der Wohnung, so dass es zu keinem Personenschaden kam. Die Feuerwehr Obersontheim war mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz. Der Sachschaden wird mit 10000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell