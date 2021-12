Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Aalen: Brand eines Firmengebäudes

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09:25 Uhr konnte über dem Industriegebiet West eine große Rauchsäule festgestellt werden. In einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße 41 war ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Streife schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Durch die Feuerwehren Aalen und Unterkochen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Durch das THW musste das Löschwasser abgepumpt werden, da dies mit diversen Chemikalien kontaminiert war. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen, 2 Rettungswagen sowie das THW mit 8 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Die Arbeiten des THW dauern bislang an. Der Schaden lässt sich im Moment nicht beziffern, könnte aber in die Millionen gehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

