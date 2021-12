Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall an der Anschlussstelle zur BAB 7

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:28 Uhr kam es an der Anschlussstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Toyota-Fahrer verlies die A7. An der Kreuzung mit der B29 übersah er eine von rechts kommende 60-jährige Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeugführer leichtverletzt. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die über eine Stunde anhielten.

Schwäbisch Gmünd: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Am Donnerstagabend gegen 17:10 Uhr missachtete ein 62-jähriger Dacia-Fahrer die Vorfahrt an einer abknickenden Vorfahrtsstraße in der Ledergasse. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Ford-Fahrer. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

