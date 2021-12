Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 11:00 Uhr

Backnang: Brennende Mülleimer

Am Donnerstagabend gegen 19:53 Uhr wurde in der Annonay-Straße, Höhe Sportgeschäft Hettich, ein brennender Mülleimer gemeldet. Dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht. Zwischenzeitlich wurde am nahen Murrrufer ein zweiter brennender Mülleimer gemeldet. Dieser konnte allein durch eine Streife gelöscht werden. Sachschaden entstand in beiden Fällen nicht.

Schorndorf: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung durch angezündete Mülleimer

Am Donnerstag den 30.10.2021 wurden gegen 23:50 Uhr in der Heinkelstraße zwei Müllcontainer beim Zufahrtstor der Firma Hermann Blechtechnik sowie ein Werbebanner neben dem LIDL angezündet. Die Müllcontainer gerieten in Vollbrand, das Zufahrtstor fing ebenfalls Feuer und wurde beschädigt. Der Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Mitteilung von Hinweisen zum Sachverhalt unter der Telefonnummer 07181 2040.

