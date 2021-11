Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Straßenglätte zu schnell gefahren

Steinach (ots)

Mittwochmorgen wurde die überfrorene Fahrbahn in der Sonneberger Straße in Steinach zur Rutschbahn und somit zum Verhängnis für einen 29-jährigen Fahrzeug-Führer. Dieser passte dem ersten Anschein nach die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen an, so dass der Pkw von der Straße abkam und sich überschlug. Letztendlich blieb er auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde beim Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrbahn musste halbseitig gesperrt und der PKW abgeschleppt werden.

