Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Höhenbegrenzung beschädigt und abgehauen

Saalfeld (ots)

Am 02.11.2021 (Dienstag) gegen 14:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeug-Führer beim Durchfahren mit einem weißen Kleintransporter die Höhenbegrenzung zwischen Parkplatz Marktkauf und Bundesstraße am Mittleren Watzenbach in Saalfeld. Der entstandene Sachschaden war so groß, dass Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich war. Der Verursacher machte sich dennoch aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

