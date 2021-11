Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Katzhütte (ots)

Am Dienstag gegen 9:00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi die Oelzer Straße in Katzhütte. Beim Einparken auf dem Parkplatz des Hospiz übersah der Fahrer einen Fußgänger und streifte diesen mit dem Spiegel der Fahrerseite. Der 83-Jährige Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

