Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Blechschaden führt zu diversen Straftaten

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochabend (27.10.2021) kam es gegen 19:15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee/Ecke Deichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 27-jähriger Litauer hatte hierbei aus der Deichstraße kommend das Rotlicht missachtet und stieß im Kreuzungsbereich mit dem PKW eines 27-jährigen Mannes aus Moers (NRW) zusammen. An der Unfallstelle befanden sich diverse Zeugen und Ersthelfer, die sich zunächst um die Unfallbeteiligten kümmerten. Beim Unfall entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten jedoch schnell fest, dass es nicht bei einem reinen Unfall mit Blechschäden bleiben würde. Erste Zeugen hatten angegeben, dass er Unfallverursacher zunächst versucht hatte zu flüchten, erst mit dem PKW und dann zu Fuß. Durch weitere Zeugen sei er aber an der Flucht gehindert worden. Der Gründe für die Fluchtversuche waren schnell gefunden. Beim Verursacher wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Vortest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Während der Fahrt zur anschließenden Blutentnahme gab der Mann an regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Sein PKW sei auch nicht zugelassen oder versichert. Bei der weiteren Überprüfung der Personalien wurde darüber hinaus festgestellt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Den Haftbefehl konnte er gegen die Zahlung der fälligen Geldstrafe abwenden. Im Anschluss wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell