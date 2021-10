Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheit im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Dienstagnachmittag (26.10.2021) meldeten Zeugen gegen 15:20 Uhr einen auffällig fahrenden BMW im Bereich des Parkplatzes des Aldi-Einkaufsmarktes in Schiffdorf. Durch Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf konnte das Fahrzeug im Bereich des Raiffeisenmarktes angetroffen und kontrolliert werden. Bereits beim ersten Gespräch mit dem Fahrzeugführer, einem 35-jährigen Bremerhavener, wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Beifahrer des Bremerhaveners gab an, dass er ursprünglich habe fahren wollen, der Fahrzeugführer habe dies jedoch abgelehnt. Er hätte den PKW problemlos fahren dürfen, da er nüchtern und im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

