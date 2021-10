Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl hochwertiger Reitutensilien ++++ Wohnungseinbruch in Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Ihlienworth. In der Zeit vom 12.10.2021 - 25.10.2021 entwendete ein bisher unbekannter Täter mehrere hochwertige Reitutensilien aus einem Reitstall in der Straße Westerende. Hierfür wurde ein im Stall befindlicher Stahlschrank aufgebrochen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Otterndorf (04751 998350) zu melden.

++++

Cadenberge. Am Dienstagmorgen (26.10.2021) drangen bisher unbekannte Täter zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr in die im Erdgeschoss liegende Wohnung eines 57-jährigen Cadenbergers in der Langenstraße ein. In der Wohnung wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 607-0) zu melden.

