Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Messerangriff auf 25-Jährigen in Recke - Polizisten nehmen 19-Jährigen fest

Recke (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen am Freitag (5.2., 2.25 Uhr) auf einem Supermarktparkplatz an der Klosterstraße in Recke nahmen Polizisten noch in der Nacht den 19-jährigen mutmaßlichen Beschuldigten fest. Der Mann aus Mettingen erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen, bei den Ermittlungsbehörden wurde eine Mordkommission eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich ein Streit zwischen den 19 und 25 Jahre alten Männern, in dessen Verlauf der Mann aus Recke ein Messer eingesetzt und den 25-Jährigen damit lebensgefährlich verletzt haben soll. Dem Mettinger gelang es mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz zu flüchten und hielt wenige Straßen weiter an. "Hier klingelte der Verletzte an einem Haus, die dort wohnenden Zeugen reagierten sofort und alarmierten Rettungskräfte", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Der Verletzte machte noch in der Nacht erste Angaben zu dem ihm persönlich bekannten 19-jährigen Beschuldigten. Polizisten nahmen ihn an seiner Wohnanschrift fest. Er war in Begleitung zweier weiterer Männer im Alter von 22 und 27 Jahren. Auch diese Männer aus Recke wurden vorläufig festgenommen.

"Um den Tatablauf zu rekonstruieren und die bislang nicht bekannten Hintergründe aufzuklären haben die Beamten eine umfangreiche Spurensuche und Sicherung durchgeführt und es stehen noch weitere Vernehmungen an", erläuterte Botzenhardt. "Sollten Zeugen das Geschehen auf dem Parkplatz beobachtet haben, mögen diese sich bitte an die Polizei wenden."

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell