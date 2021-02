Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Dumm gelaufen: Mit Muttis Auto zum Sprayen und anschließend in der S-Bahn eingeschlossen

In der vergangenen Nacht wurden drei Farbschmierer am Bahnhof Nienburg nach kurzer Flucht festgenommen.

Eine Frau (31) und ein Mann (28) aus der Nordstadt sowie ein 25-Jähriger aus der Calenberger Neustadt beschmierten eine S-Bahn auf einer Fläche von 61 Quadratmetern.

Eine Streife der Bahnsicherheit überraschte die Tatverdächtigen. Die flüchteten zunächst und ließen ihr Fahrzeug am Tatort zurück. Wenig später erkannten die Sicherheitsleute die Tatverdächtigen in einer abfahrbereiten S-Bahn wieder. Kurzentschlossen wurde der Triebfahrzeugführer veranlasst, alle Türen zu schließen. Die örtliche Landespolizei nahm die Tatverdächtigen fest und übergab sie der Bundespolizei in Hannover

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Bundespolizisten die Wohnungen der Beschuldigten. Szenetypisches Material und Datenträger wurden beschlagnahmt. Alle Sprayer sind einschlägig polizeibekannt. Die Ermittler sind davon überzeugt, den Beschuldigten nun zahlreiche weitere Taten zuordnen zu können. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen dürfen die Sprayer auch hohe Schadensersatzforderungen der geschädigten Unternehmen erwarten.

