Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Warendorf (ots)

Am Samstag (23.01.21, 01.55 Uhr) ist eine 27-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat dabei mehrere Fahrzeuge in Telgte beschädigt.

Die Telgterin war in ihrem Auto auf der Straße Am Knapp Richtung der Sackgasse unterwegs. In einem Wohngebiet kam sie nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Zeug und gegen einen dahinter geparkten Pkw-Anhänger. Durch den Aufprall schob sich der Anhänger gegen ein geparktes Wohnmobil und einen weiteren Pkw. Dieser Pkw stieß anschließend gegen einen dahinterstehenden Zaun.

Der Sachschaden wird auf 43.500 Euro geschätzt. Das Auto der 27-Jährigen und ein weiterer Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell