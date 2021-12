Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Hessental: Vorfahrt missachtet

Der 72-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr am Donnerstag gegen 18:10 Uhr in Hessental von der Kirchstraße in die Sulzdorfer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 36-jährigen BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt belief sich der Sachschaden auf ca. 5500 Euro.

