Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - nicht versichert und keinen Führerschein

Germersheim (ots)

Gestern Morgen wurde ein 57-jähirger Rollerfahrer in der August-Keiler-Straße in Germersheim kontrolliert. An seinem Roller war noch das alte Versicherungskennzeichen angebracht. Eigenen Angaben zufolge ist er davon ausgegangen, dass dieses noch bis April gültig ist. Zu allem Überfluss stellte sich zudem noch heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

