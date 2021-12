Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Autofahrer von unbekannten Männern angegriffen - Unfall

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auto gestreift

Ein 77-jähriger Volvo-Fahrer hat am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr bei Regen das Milchgässle in Richtung Klösterlestraße befahren. Dabei habe er möglicherweise ein parkendes Auto gestreift und beschädigt. Nach dem Vorfall konnte er jedoch bei Dunkelheit zunächst keine Beschädigungen feststellen. Nun wird der Eigentümer des parkenden Autos, bei dem es sich um einen blauen Kleinwagen handelte, gebeten, sich mit der Schwäbisch Gmünder Polizei unter Tel. 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Westhausen-Lippach: Von Unbekannten angegriffen

Am Mittwoch gegen 3.15 Uhr wurde ein 20-Jähriger eigenen Angaben zufolge von zwei ihm unbekannten Männern angegriffen. Der junge Mann war mit seinem VW Passat am Ortsausgang von Lippach unterwegs, als er von einem weißen kleinen Kastenwagen "ausgebremst" wurde und daher anhalten musste. Aus dem Kastenwagen stiegen wohl zwei Männer aus und bedrohten den 20-Jährigen mit einem stockähnlichen Gegenstand. Nach einem Gerangel konnte der 20-Jährige flüchten. Nun bittet die Kriminalpolizei Aalen um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Die Ermittlungen zum Vorfall, bei dem die Hintergründe völlig unklar sind, dauern an.

