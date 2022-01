Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Silvesternachmittag, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Citroen-Fahrer die Weissacher Straße in Backnang Richtung Allmersbach im Tal. Auf Höhe der Kreuzung mit der Industriestraße hielten ein 60-jähriger BMW-Fahrer und ein 21-jähriger Seat-Fahrer an einem Fußgängerüberweg an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies bemerkte der 28-jähriger Citroen-Fahrer zu spät und fuhr auf den 21-jährigen Seat-Fahrer auf. Dieser wurde in der Folge auf den vor ihm stehenden BMW des 60jährgen geschoben. Durch den Unfall wurde der 28-jährige Citroen-Fahrer sowie seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 19000 Euro.

Oppenweiler: Altkleidercontainer in Brand gesetzt Am Neujahrsmorgen, gegen 00:50 Uhr, warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer, welcher in der Friedhofstraße in Oppenweiler aufgestellt war. Hierbei entzündete sich der Inhalt und der Container brannte in der Folge vollständig aus. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang (Tel. 07191/909-0) zu melden.

Schorndorf: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt Am Neujahrsmorgen, gegen 03:30 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt 5 Fahrzeuge, welche zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand der Bronnfeldstraße in Schorndorf-Miedelsbach parkten. An den Fahrzeugen wurden teilweise die Spiegel abgerissen und teilweise wurden sie ringsherum zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Schorndorf (Tel. 07181/204-0) sucht diesbezüglich Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben.

Leutenbach: Kollision mit Reh - Motorradfahrer schwer verletzt Am Silvesterabend, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Yamaha-Fahrer mit seiner Maschine die Landesstraße von Leutenbach Richtung Affalterbach. Plötzlich überquerte vor ihm auf Höhe der Abzweigung Gollenhof ein Reh die Straße. Der Yamaha-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Tier. Der 28-jährige stürzte in der Folge und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Während für das Reh nach dem Unfall jede Hilfe zu spät kam, wurde der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 7500 Euro.

Remshalden-Geradstetten: Einbruch in Jugendhaus Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag brachen bislang Unbekannte in das Jugendhaus "Spektrum" im Stegwiesenweg in Remshalden-Geradstetten ein. Im Innern brachen sie weitere Räumlichkeiten auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit zirka 3000 Euro. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

Waiblingen: Durch Böller Briefkasten und Auto beschädigt Während sich der Geschädigte in der Kirche aufhielt, warfen bislang Unbekannte am Silvesterabend zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Scheffelstraße in Waiblingen einen Böller in dessen Briefkasten. Dieser wurde hierdurch völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

Am frühen Neujahrsmorgen zwischen 00:10 Uhr und 00:20 Uhr kam es des Weiteren in der Fronackerstraße in Waiblingen beim Abfeuern von Feuerwerkskörpern zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Audi. Durch eine größere feiernde Personengruppe wurden Böller auf die Straße und, nachdem sie durch Anwohner angesprochen wurden, auch gezielt auf den geparkten Pkw Audi eines 47jährigen Mannes geworfen. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Personengruppe soll sich zuvor in einer dortigen Gaststätte aufgehalten haben. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

Waiblingen: Mülleimer entzündet und Hausfassade beschädigt Am frühen Neujahrsmorgen, gegen 00:45 Uhr, entsorgten Unbekannte die abgebrannten Feuerwerkskörper in vier nebeneinanderstehende Mülltonnen am Danziger Platz in Waiblingen. Durch die Hitzeentwicklung entzündeten sich die Mülltonnen. Da sie unmittelbar an einer Hausfassade standen, wurde die Außenverglasung einer Fensterscheibe und die Außenfassade beschädigt. Im Haus selbst befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen mit einem Einsatzfahrzeug und sieben Einsatzkräften gelöscht werden. Wer hierzu Angaben machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

