POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfall, Unfallflucht

Rainau-Dalkingen / Riesbürg: Briefkästen gesprengt Am Silvesterabend, gegen 19:30 Uhr, sprengten Unbekannte in Rainau-Dalkingen, an der Bushaltestelle in der Ellwanger Straße einen Briefkasten der deutschen Post AG. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden. Zu einer weiteren Briefkastensprengung kam es gegen 22:00 Uhr in Riesbürg-Pflaumloch in der Goldburghauser Straße an einem Friseurladen. Hier beläuft sich der Sachschaden auf 100 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen (Tel. 07362/9202-0) sucht hierzu Zeugen.

Ellwangen: Unfall verursacht und Hund überfahren Am Silvesterabend, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Landesstraße von Erpfental in Richtung Röhlingen. Als er am rechten Fahrbahnrand einen freilaufenden kleinen weißen Hund erblickte. Er hielt seinen Pkw an, schaltete das Warnblinklicht ein und rief den Hund zu sich her. Hierfür öffnete er die Fahrertüre. In diesem Moment kam ihm ein 27-jähriger Audi-Fahrer mit unverminderter Geschwindigkeit entgegen. Er touchierte die geöffnete Fahrertüre des 26jährigen Audi-Fahrers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der kleine Hund wurde von dem Audi des 27-jährigen erfasst und verstarb an der Unfallstelle. Der Hundebesitzer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Bei dem Hund dürfte es sich um einen Juck Russel Terrier mit braunen Flecken gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 11000 Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren Bereits am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, parkte ein Besucher des Hallenbades in Schwäbisch Gmünd in der Goethestraße seinen grauen VW Touran auf dem dortigen Parkplatz. Neben ihm stand ein weißer VW Golf. Als er später zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite, insbesondere die Fahrertüre, beschädigt war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Verursacher hatte sich offensichtlich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

