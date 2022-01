Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Winnenden-Birkmannsweiler: Brand eines Einfamilienhaus Am Neujahrsmorgen, gegen 09:30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Rems-Murr ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Silcherstraße in Winnenden-Birkmannsweiler gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst fest, dass das Haus bereits in Vollbrand stand. Die einzige Bewohnerin des Hauses, eine 58jährige Frau, wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Brand konnte nach etwa 3 Stunden gelöscht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und akut einsturzgefährdet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 450000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die freiwilligen Feuerwehren aus Winnenden und Fellbach waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

