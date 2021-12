Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre -- Lastenrad während kurzer Abwesenheit entwendet -- Mutmaßlicher Dieb wird zeitnah festgenommen

Freiburg (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 23.12.2021, gegen 15:40 Uhr, war ein Zusteller gerade bei einer Lieferung in einem Anwesen in der Talstraße in Freiburg.

Als er mit der Zustellung fertig war, stellte er fest, dass sein hochwertiges Lastenrad offenbar entwendet worden war. Er verständigte sofort die Polizei, denn das Fahrrad ist mit einem sogenannten "Tracker" ausgerüstet, welcher dem Geschädigten im Minutentakt den Standort des Fahrzeuges übermittelt.

Anhand der Tracking-Daten konnte das Lastenrad bereits etwa 20 Minuten später im Bereich Freiburg-Lehen geortet und durch die Polizei gesichtet werden. Auf dem Rad saß ein 45-jähriger Mann, der vorläufig festgenommen wurde.

Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen übernommen.

PP FR, FLZ // MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell