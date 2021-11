Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel zwischen einem Pkw und einer 12-jähriger Radfahrerin

Zetel (ots)

Am Mittwoch, den 03.11.2021, kam es in Zetel in der Jakob-Borchers-Straße um kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Fahrradfahrerin wollte in Höhe der dortigen Tankstelle die Jakob-Borchers-Straße überqueren, dabei wurde sie von einem Pkw touchiert und kam zu Fall. Die 12-jährige Schülerin wurde beim dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrzeugführer setzt nach einem Gespräch mit der Radfahrerin die Fahrt fort. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

