Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zigarettenautomat in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag erhielt die Polizei gegen 04.04 Uhr Kenntnis von einer Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Zedeliusstraße im Bereich des dortigen Verbrauchermarktes. Laut Zeugenaussagen seien die zwei unbekannten Täter in Richtung Heppenser Friedhof geflüchtet.

Vor Ort fanden die Beamten einen komplett zerstörten und entleerten Automaten vor. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell