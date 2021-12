Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: VW-Bus auf Skiliftparkplatz komplett zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.12.2021, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, wurde in Muggenbrunn, auf dem Parkplatz am Wasenskilift, an einem VW Bus, Modell T 5, der Fahrzeuglack von einem Unbekannten mittels eines spitzen Gegenstandes rundherum zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens erhofft sich der Polizeiposten Oberes Wiesental Hinweise von Zeugen. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07673 88900 erreichbar.

