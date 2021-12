Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Bärental/ Schluchsee-Äule Spezialfahrzeug entwendet und in Brand gesetzt

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von Diebstahl und anschließender Inbrandsetzung eines Fahrzeugs. Das Fahrzeug war in der Nacht von Dienstag, 21.12. auf Mittwoch, 22.12.2021, zwischen 19.30 und 08.45 Uhr, in Feldberg-Bärental entwendet worden. Es war zuvor an der Ecke Schrofenweg/ B317 abgestellt.

Am 22.12., gg. 11.00 Uhr, wurde das Fahrzeug ausgebrannt im Wald zwischen Äule und Menzenschwand aufgefunden.

Bei dem Spezialfahrzeug für Kanaluntersuchungen handelt es sich um einen roten Mercedes Sprinter mit entsprechender Ausstattung. Der entstandene Schaden beläuft sich daher auf ca. 450.000EUR.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0761-882-2880.

