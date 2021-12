Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Eine Frau stellte am Mittwoch, 22.12.2021, gegen 10.30 Uhr, ihren schwarzen Hyundai auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße ab. Als sie gegen 12.00 Uhr an ihr Auto zurückkam entdeckte sie einen Schaden am linken Fahrzeugheck. Verursacht wurde der Schaden vermutlich durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug. An dem Hyundai entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher beziehungsweise zu dessen Fahrzeug geben können.

