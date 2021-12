Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Auf der B34 zwischen Waldshut und Tiengen, in Höhe Kaitle, kam es am Donnerstag, 23.12.2021, zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann in seinem BMW aus einer Bushaltebucht auf die Straße in Richtung Tiengen auf. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß fahrenden 36-jährigen Opel-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Tiengen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von geschätzten 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell