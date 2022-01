Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 26jähriger VW Golf-Fahrer die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Hussenhofen fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links über die Mittellinie auf die Gegenspur. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm aus Richtung Schwäbisch Gmünd ein 28jähriger VW Polo-Fahrer entgegen. Dieser versuchte seinerseits durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Golf zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25000 Euro. Die B29 war in diesem Bereich zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt.

