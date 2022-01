Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Am Samstag kurz vor 4:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte männliche Person einen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße geparkten PKW der Marke Mitsubishi, indem er gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges schlug. Dabei muss sich der unbekannte Mann an der Hand verletzt haben. Laut Zeugen soll es sich bei dem Mann um einen 18-20-jährigen, 160-170 cm großen Mann mit blonden, lockigen Haaren gehandelt haben, der russisch sprach.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Am Samstag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in der Beuerlbacher Straße eine Parkbank aus dem Boden gerissen haben du diese vor dem Eingang der Karlsberghalle platziert hatten. Zudem wurde dort eine Scheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Gerabronn: Feuerwehreinsatz

Unbekannte zündeten am Samstag gegen 13:15 Uhr vermutlich mittels einer Spraydose einen Rucksack in einer Wetterschutzhütte am Bügenstegener Weg an. Durch die Flammen wurde auch die Schutzhütte in Mitleidenschaft gezogen Die Feuerwehr Gerabronn war mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. An der Schutzhütte entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bühlertann: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 0:55 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein gekipptes Fenster Zutritt zum ersten Obergeschoss eines Wohnhauses im Silberdistelweg. Der Eindringling nahm Schmuck und ein Mobiltelefon an sich, bevor er das Haus wieder verließ.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Schwäbisch Hall: Scheiben durch Steinwürfe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Samstag, 0:20 Uhr vermutlich durch Steinwürfe drei Glasdrahtscheiben an einem Geräteraum an einer Sportstätte in der Schenkenseestraße. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer erkannte am Sonntag gegen 16:00 Uhr in der Karl-Kurz-Straße zu spät, dass ein vorausfahrender 40-jähriger VW-Fahrer seien Wagen an dem dortigen Fußgängerüberweg angehalten hatte, um einen Fußgänger die Straße queren zu lassen. Der junge Zweiradfahrer fuhr auf den PKW auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Braunsbach: Fahrzeug kommt von Autobahn ab

Am Sonntag kurz nach 14:00 Uhr kam eine 69-jährige Toyota-Fahrerin von der Autobahn a 6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Kochertalbrücke nach rechts von der Fahrbahn. Dabei fuhr sie eine Böschung hinunter, durchbrach einen Wildzaun und kam letztlich mit dem PKW auf einem Feldweg zum Stehen. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell