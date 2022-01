Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unerlaubte Veranstaltung aufgelöst - Drogendealer in Haft - Gartenzaun beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Von Straße abgekommen

Am Neujahrsmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich auf der B 14 zwischen Großerlach und Mainhardt ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Golf-Fahrerin kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanken. Hierbei blieb die Autofahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Fellbach: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreife beobachtete am Sammstagabend gegen 18.30 Uhr, wie der Fahrer eines VW Golf an der Einmündung Friederich-List-Straße Ecke Eberhardstraße die Vorfahrt missachtete, es aber glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß kam. Der 28-jährige Autofahrer wurde von der Polizei anschließend angehalten und kontrolliert, wobei es konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung gab. Die Polizei hat im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutuntersuchung veranlasst. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Samstag gegen 2.45 Uhr die Welfenstraße, verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen angrenzenden Carport und einen Zaun. Zudem noch gegen dahinter abgestellte Fahrräder und einen Motorroller. Der Autofahrer als auch eine Beifahrerin wurden dabei beobachtete, wie sie anschließend aus dem Fahrzeug stiegen, nachdem sich der Pkw nicht mehr starten ließ. Sie entfernten die Autokennzeichen und flüchteten anschließend. Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, blieb zurück. Weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und die geflüchteten Insassen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden/Waldenbuch: Mutmaßlichen Drogendealer in Haft

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in der Waiblinger Straße in Winnenden einen 28-jährigen Mann, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurden letztlich etwa 44 Gramm Amphetamin aufgefunden, das er mit sich führte. Von den Ermittlungsbehörden wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Waldenbuch erwirkt, bei der die Beamten weitere 130 Gramm Amphetamin, etwas Cannabis, weitere Beweismittel sowie ca. 2100 Euro vermeintliches Dealergeld auffanden und beschlagnahmten. Der 28-jährige deutsche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels in nicht geringer Menge noch an Neujahr einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Gartenzaun beschädigt

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits zwischen Montag, 27.12.2021 und Dienstag, 28.12.2021 zugetragen hat. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein Gartenzaun in der Bühlstraße an mehreren Stellen umgebogen und umgetreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

An Neujahr gegen 16:45 Uhr fuhren ein 31-jähriger VW-Fahrer und ein 39 Jahre alter Ford-Fahrer die L 1080 aus Backnang kommend in Richtung Allmersbach im Tal entlang. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es hierbei zu mehreren gegenseitigen Nötigungen zwischen den Autofahrern. Unter anderem sei der Ford-Fahrer dem VW-Fahrer dicht aufgefahren. Als der Ford-Fahrer schließlich versucht habe, den VW zu überholen, habe dieser ebenfalls stark beschleunigt und so den Überholvorgang verhindert. Kurz darauf soll es zu einem weiteren Überholversuch des Ford-Fahrers gekommen sein. Auch beim zweiten Versuch soll der VW-Fahrer versucht haben, diesen zu unterbinden, zudem habe er verhindert, dass der Ford-Fahrer wieder hinter ihm einscheren konnte. Ein Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Pkw konnte nur dadurch verhindert werden, dass der entgegenkommende Fahrer sein Auto bis zum Stillstand abbremste. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie weitere Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unerlaubte Veranstaltung aufgelöst

Die örtliche Polizei erlangte am Silvesterabend den Hinweis einer unerlaubten Veranstaltung in der Welfenstraße. Bei einer Überprüfung durch die Polizei und das Ordnungsamt in einem dortigen Industriegebäude wurden viele junge Personen festgestellt. Als die Anwesenden anschließend einer Kontrolle unterzogen werden sollten, verließ eine Vielzahl der Partygäste dann schlagartig das Industriegebäude über verschiedene Ausgänge und Fenster. Die Kräfte der Polizei und des Ordnungsamtes, die letztlich mit 18 Streifenbesatzungen vor Ort waren, konnten bei ca. 70 Anwesenden die Personalien feststellen. Den Gästen droht nun ein Bußgeldverfahren wegen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften der Corona-Verordnung. Zudem wurde je ein Verfahren wegen Beleidung von Polizeibeamten, wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

