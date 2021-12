Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 57-jähriger Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Melle (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Nissan die Plettenberger Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Gröneberger Straße nach links in diese einzubiegen. Nach Überquerung des Knotenpunktes passierte die Frau aus Melle einen Überweg einer Fußgängerampel, auf dem sich ebenso ein 57-jähriger Fußgänger befand. Der Nissan vom Typ "Juke" erfasste den Mann daraufhin und verletzte ihn leicht. Der Fußgänger aus Berlin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Nissan sind keine Sachschäden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell