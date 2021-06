Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer auf Kinderschaukel

Verbandsgemeinde Nahe-Glan (ots)

Betrunkener landet in Gewahrsamszelle. Am frühen Sonntagmorgen informierte ein Bewohner einer kleinen Ortschaft bei Meisenheim, dass ein ihm namentlich bekannter Mann in seinem Garten schon längere Zeit rumschreien und sich an die Kinderschaukel hängen würde. Die Streife konnte den Schreihals in der Nähe antreffen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und zeigte sich den eingesetzten Beamten gegenüber dermaßen aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Der zuständige Richter ordnete den Verbleib in der Gewahrsamszelle bis zur Ausnüchterung an. |pilek

