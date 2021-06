Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Aufbrüche

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in den Straßen Schulstraße und Niedermohrer Straße. Ihre Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und andere ermittlungsrelevante Informationen an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-9190 oder per Mail pikusel@polizei.rlp.de zu richten. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell