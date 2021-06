Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Punktesammler wird erneut erwischt

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Ein 35-jähriger befuhr am späten Mittwoch Abend mit seinem Audi die A6 in Richtung Saarbrücken. Im 130er-Bereich nach Kaiserslautern-Einsiedlerhof überschritt er die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit um 43 km/h. Die im Zivilfahrzeug befindlichen Polizeibeamten der zentralen Verkehrsdirektion kontrollierten das Fahrzeug nun am Autohof Ramstein. Der Mann gab nun an, bereits 6 Punkte in Flensburg zu haben und dass er vor kurzer Zeit erst, wegen einem Fahrverbot pausieren musste. Das wird nun erneut auf ihn zukommen.

